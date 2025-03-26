Шакур Стивенсон назвал фаворита в поединке Бивол – Бенавидес

Непобежденный чемпион мира в трех весовых категориях американец Шакур Стивенсон выступил за организацию поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и соотечественником Дэвидом Бенавидесом.

«Поединок Бивола против Бенавидеса будет одним из лучших в нашем виде спорта. Я склоняюсь к победе Бивола, но с давлением Бенавидеса трудно справиться, с его стилем в целом, он — зверь. Бивол победит, но это будет близкий бой», – сказал Стивенсон в интервью Cigar Talk.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжелом весе дивизионе.