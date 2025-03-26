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Промоутер Уоррен: сейчас у Усика есть три варианта

Промоутер Уоррен: сейчас у Усика есть три варианта
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что обратился во Всемирную боксерскую организацию (WBO) с просьбой санкционировать поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.

«Да, мы обратились в WBO с запросом об обязательной защите, и они его одобрили. Так что сейчас у Усика три варианта: унификация с Даниэлем [Дюбуа], обязательная защита с Джозефом или отказ от титула. Ему решать», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Джозефу Паркеру 32 года. Новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцам как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своем последнем бою, состоявшемся в феврале, Паркер нокаутировал конголезца Мартина Баколе.

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