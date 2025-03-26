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Деметриус Джонсон назвал лучшего действующего бойца MMA

Деметриус Джонсон назвал лучшего действующего бойца MMA
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Экс-чемпион UFC и ONE FC американец Деметриус Джонсон назвал, по его мнению, лучшего действующего бойца смешанного стиля.

«На данный момент Ислам Махачев — лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. Он умеет и драться, и бороться, он владеет дзюдо и джиу-джитсу. И он умеет преодолевать трудности. Махачев — лучший. Сразу за ним идёт Джон Джонс, он тоже умеет всё», — приводит слова Джонсона MMAJunkie.

Ранее бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра, встречавшийся с Махачевым в клетке, высказался о российском бойце.

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