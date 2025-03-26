Халидов: Орловский вызывает Емельяненко неуважительно. Это несопоставимые величины

Российский тяжеловес Мурад Халидов высказался о потенциальном поединке между соотечественником Федором Емельяненко и белорусом Андреем Орловским.

«Мне нравится идея этого боя, но не нравится, как именно Андрей подает этот вызов. Что значит «не включай заднюю»? Надо же понимать, к кому ты обращаешься. Да, Фёдор и Орловский – бойцы одного поколения, но все-таки по достижениям, по наследию, по вкладу в единоборства это просто несопоставимые величины. Очень неуважительно в подобной форме записывать обращение Емельяненко. Если поединок состоится, думаю, все закончится так же, как и в 2009-м году – Федор победит», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.