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В команде Рахмонова высказались о возможном поединке с Брэди

В команде Рахмонова высказались о возможном поединке с Брэди
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Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца Шавката Рахмонова, не исключил, что его подопечный может провести следующий поединок с американцем Шоном Брэди.

«Дана Уайт сказал, что Шавкат – следующий за пояс. Предполагается, что Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена побьются за пояс, а мы будем биться с победителем. Конечно, все может пойти не так: кто-то может заболеть, кто-то может травмироваться, кто-то может не выйти в этом бою. Может сложиться так, что мы с Брэди можем выйти за временный пояс» — сказал Базров в интервью YouTube-каналу «Спорт Шрёдингера».

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри. Брэди на UFC Fight Night 255 в марте «задушил» экс-чемпиона британца Леона Эдвардса.

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