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Карл Фроч сказал, что нужно сделать для организации боя Джошуа – Фьюри

Карл Фроч сказал, что нужно сделать для организации боя Джошуа – Фьюри
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке в супертяжелом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Бой с Джошуа по-прежнему большое событие. Пускай и чуть меньше, чем это было раньше, когда у них на руках были все титулы, но тем не менее. Думаю, что если Фьюри предложат 100 миллионов фунтов, он примет бой», — приводит слова Фроча издание The Sun.

В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре уступил по очкам в реванше с украинцем Александром Усиком.

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