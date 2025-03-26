Первый тувинец в ONE FC выступит на турнире 28 марта в Бангкоке, есть соперник

Тувинский боец азиатского промоушена ONE FC Торепчи Донгак получил следующего соперника.

Донгак выступит на турнире ONE Friday Fights 102, который состоится 28 марта в Бангкоке (Таиланд).

Соперником станет филиппинец Марвин Квиранте (5-0). Поединок пройдет в весовой категории до 57 кг.

Торепчи Донгаку 25 лет. Начал карьеру в вольной борьбе, после перешел в кикбоксинг, где стал двукратным чемпионом мира среди юниоров и победителем первенства России.

Последний бой Донгак провел в августе 2024 года, одержав победу единогласным решением судей над японцем Рёсукэ Хондой на ONE Friday Fights 75. Всего на счету тувинского бойца в MMA три победы и два поражения.