Камару Усман — об Эдвардсе: стал чемпионом благодаря волшебству и решил, что лучший

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о бывшем сопернике британце Леоне Эдвардсе, отобравшем у него титул в августе 2022 года.

«Когда вы становитесь чемпионом благодаря волшебству, то начинаете иначе себя ощущать. Вы принимаетесь считать, что в вас есть особенность, что вы тот самый парень, лучший. Но в вашей игре по-прежнему есть дыры, которые нужно залатать. И если вы не сделаете этого, то не задержитесь надолго», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире на UFC Fight Night 255 в марте, Эдвардс досрочно проиграл американцу Шону Брэди.

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