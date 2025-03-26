Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл: Джонс дурит общественность, он три года избегал Нганну

Аспиналл: Джонс дурит общественность, он три года избегал Нганну
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о действующем обладателе титула американце Джоне Джонсе.

«Джон дурит общественность. Я не спорю, он потрясающий боец. Но он не хотел драться с Нганну в течение трёх лет, и это факт, и сейчас больше года не хочет драться со мной.

Он очень умён, если говорить о том, как он манипулирует СМИ и общественностью. Не хочется у него ничего отнимать. Считаю ли я, что он боится принимать тяжёлые бои на данном этапе карьеры? Безусловно. Я могу это понять», — сказал Аспиналл в интервью Логану Полу.

Материалы по теме
Джон Джонс может побить один из главных рекордов в тяжёлом весе UFC

Джон Джонс — главный рекордсмен UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android