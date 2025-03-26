Аспиналл: Джонс дурит общественность, он три года избегал Нганну

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о действующем обладателе титула американце Джоне Джонсе.

«Джон дурит общественность. Я не спорю, он потрясающий боец. Но он не хотел драться с Нганну в течение трёх лет, и это факт, и сейчас больше года не хочет драться со мной.

Он очень умён, если говорить о том, как он манипулирует СМИ и общественностью. Не хочется у него ничего отнимать. Считаю ли я, что он боится принимать тяжёлые бои на данном этапе карьеры? Безусловно. Я могу это понять», — сказал Аспиналл в интервью Логану Полу.

Материалы по теме Джон Джонс может побить один из главных рекордов в тяжёлом весе UFC

Джон Джонс — главный рекордсмен UFC: