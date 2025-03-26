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Глава PFL намекнул, что готов заплатить Джону Джонсу $ 50 млн за бой с Нганну

Глава PFL намекнул, что готов заплатить Джону Джонсу $ 50 млн за бой с Нганну
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Основатель бойцовского промоушена PFL Донн Дэвис заявил, что чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс может получить $ 50 млн за потенциальный поединок с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Я знаю, каким путём Джон Джонс может получить $ 50 млн – Фрэнсис Нганну. Чтобы определить настоящего чемпиона в тяжёлом весе и первого номера P4P. Это был бы поединок десятилетия для фанатов MMA», — написал Дэвис в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее временный чемпион UFC британец Том Аспиналл заявил, что Джонс три года избегал поединка с Нганну.

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