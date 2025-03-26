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Ковингтон: Пейдж — очередной «мешок», который побил одноглазого парня

Ковингтон: Пейдж — очередной «мешок», который побил одноглазого парня
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Трехкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон ответил на вызов британского бойца организации Майкла Пейджа.

«Очередной бесполезный «мешок», его вырубили во второсортной лиге. Вы никогда не видели меня без сознания. Он не является хорошим бойцом. Он лишь побил какого-то парня со стеклянным глазом. Мало хорошего в том, чтобы побить одноглазого парня, которому, вероятно, вообще не стоит драться», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Ранее Ковингтон раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

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