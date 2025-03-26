Полный список участников турнира UFC on ESPN 64

29 марта в Мексике состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Стива Эрцега.
Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард
Брэндон Морено — Стив Эрцег
Мануэль Торрес — Дрю Добер
Джо Пайфер — Келвин Гастелум
Рауль Росас — Винс Моралес
Давид Мартинес — Саймон Оливейра
Кевин Борхас — Роналдо Родригес
Предварительный кард
Эдгар Чайрес — Си-Джей Вергара
Хосе Медина — Атеба Готье
Кристиан Родригес — Мелкизаэл Коста
Джулия Поластри — Лупи Годинес
Рафа Гарсия — Винс Пичел
Даниэль Целльхубер — Габриэль Миранда
Маркель Медерос — Остин Хаббард