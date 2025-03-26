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Полный список участников турнира UFC on ESPN 64

Полный список участников турнира UFC on ESPN 64
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29 марта в Мексике состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Стива Эрцега.

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Брэндон Морено — Стив Эрцег
Мануэль Торрес — Дрю Добер
Джо Пайфер — Келвин Гастелум
Рауль Росас — Винс Моралес
Давид Мартинес — Саймон Оливейра
Кевин Борхас — Роналдо Родригес

Предварительный кард

Эдгар Чайрес — Си-Джей Вергара
Хосе Медина — Атеба Готье
Кристиан Родригес — Мелкизаэл Коста
Джулия Поластри — Лупи Годинес
Рафа Гарсия — Винс Пичел
Даниэль Целльхубер — Габриэль Миранда
Маркель Медерос — Остин Хаббард

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