Полный список участников турнира UFC on ESPN 64

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29 марта в Мексике состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндона Морено против Стива Эрцега.

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Брэндон Морено — Стив Эрцег

Мануэль Торрес — Дрю Добер

Джо Пайфер — Келвин Гастелум

Рауль Росас — Винс Моралес

Давид Мартинес — Саймон Оливейра

Кевин Борхас — Роналдо Родригес

Предварительный кард

Эдгар Чайрес — Си-Джей Вергара

Хосе Медина — Атеба Готье

Кристиан Родригес — Мелкизаэл Коста

Джулия Поластри — Лупи Годинес

Рафа Гарсия — Винс Пичел

Даниэль Целльхубер — Габриэль Миранда

Маркель Медерос — Остин Хаббард