Дмитрия Меньшикова дисквалифицировали из лиги One за употребление допинга

27-летний бывший претендент на титул Дмитрий Меньшиков, начавший выступления в лиге ONE в июне 2023 года, отстранён из промоушена из-за положительного допинг-теста сразу на несколько препаратов после турнира ONE Friday Fights 97, где он нокаутировал тайского бойца Тенгнуенга Фэйртекса. Об этом сообщил известный инсайдер мира ММА Ник Аткин.

За время своего прибывания в лиге ONE Меньшиков провёл пять поединков, одержав в них три победы нокаутом и потерпев одно поражение от Региана Эрсела, действующего чемпиона по кикбоксингу и муай-тай в лёгком весе.

Стоит отметить, что досрочная победа Меньшикова над Тенгнуенгом теперь официально получила статус «несостоявшегося» боя.