Хильберто Рамирес высказался о возможном реванше с Дмитрием Биволом

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамирес дал свой комментарий по поводу потенциального реванша против действующего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола.

«Реванш с Биволом был бы лучше первого боя. Мне тогда было трудно сделать лимит полутяжёлого веса. Я ничего у него не отнимаю, но я не был готов на 100% в ту ночь. Но что было, то было, и я пошёл дальше. Я сильнее и быстрее в тяжёлом весе. Мой вес в порядке, потому что я не истощаю себя. В реванше с Биволом для меня всё будет по-другому», —приводит слова Рамиреса The Ring.

Напомним, первый бой между Рамиресом и Биволом состоялся в ноябре 2022 года, где победу единогласным решением судей одержал Бивол.