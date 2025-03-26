Марвин Веттори принял вызов Шары Буллета

31-летний итальянский средневес UFC Марвин Веттори принял вызов со стороны популярного российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, который накануне вызывал на бой Веттори и Романа Долидзе.

«Шара, я принимаю предложение!» — написал Веттори на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Веттори находится на серии из двух поражений. Его последний бой состоялся 15 марта на турнире UFC Fight Night 254, где он проиграл единогласным решением судей Роману Долидзе.

Что касается Магомедова, то он свой предыдущий поединок также проиграл, уступив единогласным судейским решением Майклу Пейджу в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250.