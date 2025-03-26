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Кайо Борральо хочет провести бой с Робертом Уиттакером

Кайо Борральо хочет провести бой с Робертом Уиттакером
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Один из ведущих бразильских проспектов среднего дивизиона UFC Кайо Борральо заявил о желании провести бой против экс-чемпиона UFC в этом дивизионе Роберта Уиттакера.

«Выставьте меня против Роберта Уиттакера. Бой с легендарным Уиттакером, которого я очень уважаю, имеет смысл, и я планирую его нокаутировать. Я собираюсь его подловить и приготовлю нечто особенное для этого поединка», — приводит слова Борральо The Schmo.

Напомним, Борральо свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Джаредом Каннонье. Что касается Уиттакера, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в первом раунде Шарабутдину Магомедову.

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