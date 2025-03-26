Дмитрий Кудряшов проведёт бой 25 апреля в Самаре

Известный 39-летний российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов свой следующий бой проведёт 25 апреля в Самаре против многоопытного 44-летнего американского ветерана ринга Райделла Букера.

Напомним, последний официальный поединок Кудряшова в профессиональном боксе состоялся в апреле 2023 года, где он победил нокаутом в первом раунде американца Сэма Шьюмейкера, после чего проводил исключительно выставочные бои.

Что касается Букера, то он свою профессиональную карьеру начал в далёком 2001 году, а в 2004-м проводил элиминаторный бой по линии WBC с легендарным Джеймсом Тони, уступив ему единогласным решением судей по итогам 12 раундов боя. После этого боя Райделл попал в тюрьму, где провёл 12 лет за продажу наркотиков. С 2018 года Букер возобновил боксёрскую карьеру и сейчас имеет послужной список в 28 побед (15 нокаутом) при семи поражениях и одной ничьей.