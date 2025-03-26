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«Уже нельзя давать заднюю». Телохранитель Месси снова вызвал на бой Логана Пола

«Уже нельзя давать заднюю». Телохранитель Месси снова вызвал на бой Логана Пола
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Телохранитель звёздного футболиста Лионеля Месси, Яссин Чеуко уже во второй раз публично вызывает на бой популярного блогера, а также рестлера Логана Пола, который недавно в шуточной форме предлагал провести поединок Месси. Причиной тому стало сходство в торговых марках их энергетических напитков, которые являются спонсорами каждого из них, и сторона компании Лионеля подала иск на Пола по этому поводу.

«Слушай, Логан — я записываю это видео, потому что многие люди останавливают меня на улице. Я получаю много комментариев по поводу этого боя. Уже нельзя давать заднюю, выхода нет. Давай подерёмся ради людей. Давай сделаем это!» — сказал Чеуко на видео, опубликованном в социальных сетях.

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