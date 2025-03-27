Бадаев высказался о противостоянии Бивола и Бетербиева

Вице-президент промоушена ACA россиянин Асланбек Бадаев высказался о противостоянии между российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Ощущение было такое, что комментаторы подтапливали за Диму. Но я не хочу постоянно говорить об этом, выглядеть тем, кто жалуется. Боксёры повели себя правильно, очень достойно. Но люди, которые находятся вокруг, вели себя неправильно. После первого боя тренер Димы был раздосадован, но делал заявления, которые не соответствуют действительности. Это было низко. Примите поражение. Да, бой равный и противоречивый. Но Артур действительно победил. Он попадал тяжелее. А Дима, опасаясь мощи, не доработал. Во втором бою он уже доработал, выбрасывал больше ударов. Это честный счёт 1-1.

И когда комментаторы в поединке, где оба боксируют за Россию, свои предпочтения отдают, они автоматически отталкивают от противоположной стороны болельщиков Артура Бетербиева. Это более глубинная история. Люди себя начинают чувствовать представителями второго сорта в той стране, в которой они живут и пытаются добиваться успехов. Артур больше сделал для России, чем Дима. В его честь больше раз гимн играл, больше раз флаг поднимали. В любителях Бетербиев был на другом уровне. Он чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Это человек, который в любительском боксе очень долго Россию прославлял. Канада ему дала возможность. Во времена санкций он был вынужден боксировать под флагом этой страны, иначе у него отобрали бы титулы. Сразу после боя Артур возвращался домой и говорил, что он российский боксёр. А сейчас и Дима под другим флагом фигурирует. Просто обидно, что в таком поединке комментировали слишком односторонне. Но каждый человек имеет возможность действовать по своим ощущениям. Когда ты комментируешь бой на федеральном канале и формируешь мнение миллионов людей, хотелось бы большей объективности», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.