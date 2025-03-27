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«Сказались промыслы МОК». Асланбек Бадаев оценил уровень российского бокса

«Сказались промыслы МОК». Асланбек Бадаев оценил уровень российского бокса
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Вице-президент промоушена ACA Асланбек Бадаев высказался об уровне российского бокса на фоне массового отстранения россиян от соревнований.

«Я думаю, бокс у нас на хорошем уровне. Но из-за санкций и политической ситуации мы были загнаны в угол. Сказались промыслы МОК, организаций, которые отказывались подпускать к чемпионским боям спортсменов под российском флагом. Есть Хатаев, Гаджимагомедов, Батыргазиев, Муртазалиев. Мы владеем двумя поясами. Один из них – абсолютный. Я считаю, неплохо.

Боксёры тоже где-то подрастут, опыта поднаберутся. Я считаю, что у нас всегда будут свои чемпионы в профессионалах. Надеемся, что и политическая ситуация станет более для нас благоприятной. И тогда, я думаю, искусственное сдерживание российских бойцов закончится. И мы засияем по-новому во всех направлениях», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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