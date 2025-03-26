Бадаев: в погоне за количеством турниров и глобализацией UFC теряет в качестве

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев считает, что ведущая организация мира смешанных единоборств — UFC — теряет качество проведения своих турниров.

«В погоне за количеством турниров, за глобализацией UFC теряет в качестве. Это объяснимо. Всегда происходит смещение в одну сторону. Бренд нужно развивать. В UFC погнались за количеством турниров, бойцов из разных стран. Но при этом качество ивентов, бойцов и даже имён значительно снизилось. Раньше попасть в UFC было знаком качества. Каждый понимал, что туда идут сильнейшие в мире. Сейчас такого ощущения нет. Организация самая крупная, комплексно у неё больше возможностей, плюсов. Однако если мы берём чисто спортивный аспект, туда подписывают сомнительных бойцов, которые в России не преуспели бы. И многие бойцы в обход ACA туда подписывались. Которые здесь, по всей логике, не прошли бы топов. UFC делает шоу, зарабатывает деньги. Да, там спортивный аспект на высоком уровне. Но сейчас есть ощущение, что они пытаются найти баланс. А крен смещён в сторону медийных историй, а не спортивных», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.