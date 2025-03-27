Бадаев поставил ультиматум по поводу возможной схватки с Сульяновым

Вице-президент промоушена ACA россиянин Асланбек Бадаев высказался о ситуации вокруг возможного поединка с главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым.

«Он вроде бы подписал контракт. Схватка планируется не позже июня. Если не будет проведена в такие сроки, я эту идею оставлю, больше в этом не участвую. Из-за того, что люди говорят, но не делают, эту историю не воспринимают всерьёз. Уже год, как родилась идея, но ничего не происходит. Камил дал слово, что схватка состоится до конца июня. Дальше тянуть смысла нет. Я долго ждал. Считаю, что нужно завершать эту историю», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В феврале 2024 года стало известно, что президент Hardcore FC Анатолий Сульянов и вице-президент ACA Асланбек Бадаев проведут схватку по грэпплингу, вырученные средства от которой Сульянов пообещал отправить на благотворительность. Позднее Сульянов сообщил, что хотел бы получить за этот бой 30 млн рублей.