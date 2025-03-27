Бадаев назвал бойца, который может стать следующим чемпионом UFC из России

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев считает, что популярный российский средневес UFC Хамзат Чимаев должен стать следующим российским чемпионом UFC.

«Я считаю, что Хамзат Чимаев. Он выступает под другим флагом, но не перестаёт быть российским бойцом. Он и тренируется в России. Готовился к последнему бою в Кисловодске, на Эльбрусе и в Грозном. Хамзат ближе всех. После него идут Мовсар и Умар Нурмагомедов. Саша Волков тоже в обойме, но у него будут проблемы с Аспиналлом и Джонсом. Самые важные бои Саша проигрывает, пока не научился преодолевать рубеж. Но исключать его чемпионство тоже не будем. Джон стареет, а Аспиналл не был проверен длительностью поединка. Он нокаутирует всех подряд в первом и втором раундах. Но что будет дальше, если он не нокаутирует? То же самое мы говорили про Павловича. Нам нужен был ответ на вопрос: «Что будет, если бой затянется?» Явным претендентом на пояс Саша пока не выглядит», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC в среднем дивизионе Роберта Уиттакера.