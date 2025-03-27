«Больших игроков он не вытеснит». Бадаев — о приходе Уайта в бокс

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев дал комментарий по поводу недавней новости о том, что глава UFC Дана Уайт принял решение распространить свою промоутерскую деятельность на профессиональный бокс.

«Сама идея понятна. Такая же модель, как и в UFC. Лучшие дерутся с лучшими, есть понятное продвижение, нет многих организаций. Есть одна линия, по которой бойцы двигаются. Но бокс прошёл становление задолго до MMA. И копировать чужую модель, это может быть не совсем то, что подойдёт и сработает.

Федерации никуда они денутся, прежняя боксёрская история также будет жива. Просто мы прибавляем к этому модель из ММА, которую привнесёт Уайт. Я считаю, что Дана не вытеснит больших игроков, таких как Боб Арум, Эдди Хирн. Они слишком крепко стоят там. Тем более при посредничестве с Турки они начали проводить те бои, которые любители бокса давно ждали. И бокс не нуждается в Дане Уайте сейчас. Я не думаю, что это долгая история. Не думаю, что то, что работает в ММА, автоматически сработает в боксе. Интересно понаблюдать, потому что Уайт всё-таки большой игрок в мире единоборств. Безусловно, он привнесёт что-то новое. И, возможно, даже сможет сосуществовать с нынешней системой. Но больших игроков он не вытеснит», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.