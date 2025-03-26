Армен Петросян высказался о возможном поединке с Александром Шлеменко в России

Бывший боец UFC Армен Петросян дал свой комментарий по поводу потенциального поединка против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко на турнире RCC 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге.

«Для меня это очень интересный поединок. Если он состоится, думаю, у нас получится очень интересный бой», – приводит слова Петросяна пресс-служба RCC.

Стоит отметить, что пока ещё не поступало официальной информации от организаторов турнира RCC 22 по поводу того, кто именно станет соперником Шлеменко в главном событии этого шоу.

Напомним, последний бой Петросяна состоялся в марте 2025 года на турнире UFC 313, где он проиграл удушающим приёмом во втором раунде бразильцу Бруно Феррейре.