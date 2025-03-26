«Не думаю, что он настоящий боец». Дин Томас сомневается в выдержке Леона Эдвардса

Ветеран ММА Дин Томас после поединка экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса против Шона Брэди на UFC Fight Night 255 усомнился в его бойцовской выдержке.

«Не хочу проявлять неуважение к Леону. Всё ещё верю, что его мастерство на высоком уровне, как и его тип телосложения и всё такое, и он всегда являлся великим чемпионом. Он великий боец. Он всё ещё материал для первой пятёрки топовых бойцов дивизиона. Но я просто не думаю, что Леон в своём сердце — настоящий боец, которым когда-то был, у него заметные проблемы с выдержкой», — приводит слова Томаса MMA Junkie.

Напомним, Эдвардс проиграл Брэди удушающим приёмом в четвёртом раунде.