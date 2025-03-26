Не знающий поражений бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло возвращается на ринг 31 мая в США на одном из турниров промоутерской компании Premier Boxing Champions. Как сообщает портал Boxing Scene, соперником американца должен стать его соотечественник, экс-чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант.

Напомним, Чарло свой последний поединок проводил в ноябре 2023 года, после чего планировал возвращение в декабре 2024 года, но по неизвестным причинам это возвращение было отменено.

Послужной список Чарло состоит из 33 поединков, и во всех он одержал победы, причём в 22 из них – досрочно.