Перейра ответил на заявление тренера Анкалаева о жульничестве бразильца на UFC 313

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра отреагировал на заявление тренера россиянина Магомеда Анкалаева, посчитавшего, что бразилец намазался специальной мазью перед поединком с его бойцом.

«Я ничего не наносил на своё тело, это точно. То, как его тренер говорит… Похоже, что он пытается оправдать тот факт, что он готовил парня повалить меня, но парень не справился с 12 попытками тейкдауна», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.