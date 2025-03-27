Кайо Борральо вызвал на бой Роберта Уиттакера

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо заявил о готовности сразиться с бывшим чемпионом дивизиона австралийцем Робертом Уиттакером.

«Выставьте меня против Роберта Уиттакера. Бой с легендарным Уиттакером, которого я очень уважаю, имеет смысл, и я планирую его нокаутировать. Я приготовлю нечто особенное для этого поединка», — сказал Борральо в интервью YouTube-каналу The Shmo.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Уиттакер досрочно проиграл Хамзату Чимаеву. Борральо на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным решением бывшего претендента на титул американца Джареда Каннонье.