Перейра прокомментировал слух о травме, полученной перед боем с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал слух о травме руки, полученной перед боем с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Не хочу ничего отнимать у Анкалаева. Многие так делают. Я не такой. У всех бывают проблемы. Уверен, у него тоже были. Моя рука в порядке, хотя было немало моментов, но не хочу использовать это как оправдание», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.