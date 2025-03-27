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Источник: Арман Царукян имеет долг из-за неуплаты налогов в России

Источник: Арман Царукян имеет долг из-за неуплаты налогов в России
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Арман Царукян имеет долг из-за неуплаты налогов, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации ресурса, россиянин должен Федеральной налоговой службе (ФНС) около 100 тыс. рублей.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. В феврале на UFC 312 должен был сразиться с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым, но снялся из-за травмы спины. Всего на счету Царукяна в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

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