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Оливейра ответил, готов ли провести реванш с Царукяном

Оливейра ответил, готов ли провести реванш с Царукяном
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о потенциальном реванше с россиянином Арманом Царукяном.

«Сейчас я в этом не заинтересован. Как я и говорил, я уважаю Армана. Уважаю его стиль и его бои, но на данный момент стремлюсь к титулу. Вот бой, который мне нужен. Я хочу драться за пояс», — сказал Оливейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Царукяна и Оливейры состоялся на турнире UFC 300 в апреле и завершился победой россиянина раздельным судейским решением.

Ранее Царукян намекнул на скорый анонс следующего боя в UFC.

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