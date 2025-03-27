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Член Зала славы UFC: бой Махачева и Топурии не взрывает мозг

Член Зала славы UFC: бой Махачева и Топурии не взрывает мозг
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен высказался о потенциальном поединке звёзд организации, россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Просто хочу повториться — бой Ислама и Топурии не взрывает мозг. Я бы употребил другие слова: потрясающий, ожидаемый, конкурентный… Но не взрыв мозга. Чтобы этот бой стал взрывом мозга, Топурии нужно сначала победить кого-то, кроме Ислама», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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