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Румынская девушка-боец UFC: Топурия должен сразиться с Царукяном, так правильно

Румынская девушка-боец UFC: Топурия должен сразиться с Царукяном, так правильно
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Румынская девушка-боец UFC Диана Белбита считает, что экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия должен сразиться с россиянином Арманом Царукяном, чтобы претендовать на титул в лёгком дивизионе (до 70 кг).

«Я считаю, что Илия Топурия должен сразиться с Арманом Царукяном в отборочном поединке. Как по мне, это правильный бой. Я понимаю Ислама Махачева, который не хочет, чтобы Илия поднялся в весе и сразу же сразился за титул. Пусть он и заслуживает этого. Он много добился в своей весовой категории, но у вас есть Арман, и о нём нельзя забывать», — цитирует Белбиту Sportskeeda.

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