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Перейра заявил, что победил Анкалаева на UFC 313, и назвал свой счёт

Перейра заявил, что победил Анкалаева на UFC 313, и назвал свой счёт
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что считает себя победителем в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«По-прежнему ли я считаю, что выиграл три раунда? Да, первый третий и пятый. Как смотрю на своё выступление? Это было не лучшее выступление. Я определённо не отработал на 100%. Неудачный день для меня», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, бой Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

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