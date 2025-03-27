Бывший чемпион Великобритании по боксу приговорён к шести годам тюрьмы

Бывший чемпион Великобритании во втором среднем весе (до 76,2 кг) Леннокс Кларк (20-2-1, 8 KO) приговорён к шести годам за торговлю наркотиками, сообщает издание The Ring.

После того как его соучастника объявили подозреваемым, Кларк покинул страну и некоторое время проживал в Ирландии, Мексике и Таиланде, но через полгода вернулся в Великобританию, где и был задержан.

Ленноксу Кларку 33 года. Британец дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году и все поединки провёл на родине. В своём последнем бою за титул Британского Содружества и IBF International, состоявшемся в июле 2022 года, Кларк проиграл техническим нокаутом соотечественнику Марку Хеффрону.