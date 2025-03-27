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Перейра сказал, когда намерен провести реванш с Анкалаевым

Перейра сказал, когда намерен провести реванш с Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о сроках реванша с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Мне пока ничего не сообщали, но август – хороший срок. Как только контракт будет готов, я его подпишу. Не обязательно побеждать нокаутом, но я чувствую, что у меня достаточно мощи, чтобы сделать с этим парнем всё, что я захочу», — сказал Перейра в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, бой Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе.

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