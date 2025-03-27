Сестра Валентины Шевченко объявила о завершении карьеры

Боец смешанного стиля Антонина Шевченко, сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко, представляющая Кыргызстан, объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Дорогие друзья! У меня не было возможности, по традиции, оставить перчатки в октагоне, я не думала, что мой бой в UFC в 2022 году станет последним. «Оставляю свои перчатки» в этом посту.

30 лет в спорте, чёрный пояс 3 дан по тхэквондо, 11 титулов чемпионки мира по муай-тай, кикбоксингу и ММА, более 400 боёв среди любителей и профессионалов, чемпионка Азии и Южной Америки, Заслуженный мастер спорта, боец UFC.

Так я завершаю свою карьеру в профессиональном спорте. Но ни в коем случае не расстаюсь с боевыми единоборствами, так как им была посвящена вся моя жизнь», — написала Шевченко в социальных сетях.