Майкл Чендлер поделился ожиданиями от перехода Топурии в лёгкий вес UFC

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о переходе в его дивизион звезды организации — непобеждённого грузина Илии Топурии.

«Легковесы намного крупнее и жёстче полулегковесов. В нашем дивизионе есть по-настоящему здоровые парни. Мы бьём гораздо мощнее. Так что будет интересно увидеть, как Топурия адаптируется», — приводит слова Чендлера Covers.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.