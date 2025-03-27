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Майкл Чендлер поделился ожиданиями от перехода Топурии в лёгкий вес UFC

Майкл Чендлер поделился ожиданиями от перехода Топурии в лёгкий вес UFC
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о переходе в его дивизион звезды организации — непобеждённого грузина Илии Топурии.

«Легковесы намного крупнее и жёстче полулегковесов. В нашем дивизионе есть по-настоящему здоровые парни. Мы бьём гораздо мощнее. Так что будет интересно увидеть, как Топурия адаптируется», — приводит слова Чендлера Covers.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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