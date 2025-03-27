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Магомед Анкалаев: в реванше я нокаутирую Алекса Перейру в третьем раунде

Магомед Анкалаев: в реванше я нокаутирую Алекса Перейру в третьем раунде
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев пообещал победить нокаутом представителя Бразилии Алекса Перейру в реванше.

«Я тренировался лишь в течение четырёх недель после боя с Ракичем. Руководство UFC также в курсе, что это был лучший шанс Перейры победить меня. Алекс расстроен тем, что я держал его в клинче у клетки. Хотя не расстроился, когда я чуть не отправил его спать. В реванше я нокаутирую Перейру в третьем раунде», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в первом бою, который состоялся на турнире UFC 313, победу единогласным решением судей одержал российский боец.

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