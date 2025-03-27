Чемпион UFC Махачев назвал трёх лучших футболистов в мире

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал трёх лучших футболистов в мире.

«Криштиану [Роналду], [Лионель] Месси и [Златан] Ибрагимович. Есть какие-то уровни [между ними], но не буду кого-то обижать», — сказал Махачев в интервью пресс-службе команды «Динамо» Мх.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Махачеву 33 года. В своём профессиональном рекорде российский атлет имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.