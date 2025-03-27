Мухаммад Мокаев анонсировал свой следующий поединок в ММА

Бывший рейтинговый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев объявил, что проведёт свой следующий поединок 2 мая в Дубае (ОАЭ) под эгидой промоушена Karate Combat.

«2 мая. Дубай. Karate Combat. Первым видом спорта в моей жизни было карате, затем я перешёл в борьбу. Просто хочу соревноваться, оставаться активным и набираться опыта. У мена всегда будет план «Б» — борьба. Но мне надо работать и над планом «А», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с 2022 по 2024 год выступал в UFC. В июле руководство промоушена объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мокаевым, после чего он перешёл в Brave CF.