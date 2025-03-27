Теренс Кроуфорд поставил себя на первое место в рейтинге Р4Р. Бивола нет в топе

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд огласил собственный топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категорий в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.
Топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по мнению Кроуфорда:
1. Теренс Кроуфорд;
2. Наоя Иноуэ;
3. Сауль Альварес;
4. Александр Усик;
5. Джервонта Дэвис.
Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американской атлета единогласным решением судей (116—112, 115—113, 115—113).