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Бывший чемпион Bellator Райан Бейдер покинул PFL — инсайдер

Бывший чемпион Bellator Райан Бейдер покинул PFL — инсайдер
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Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также экс-боец UFC американец Райан Бейдер расторг контракт с лигой PFL по взаимному согласию. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани со ссылкой на собственные источники на своей странице в социальных сетях.

Согласно имеющейся информации, у Бейдера оставался один бой по контракту с PFL. Однако после переговоров руководство промоушена приняло решение отпустить Райана. Сам боец и его команда довольны условиями ухода из лиги. В текущий момент Бейдер является свободным агентом.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2024 года, Бейдер уступил нокаутом в первом раунде бразильцу Ренану Феррейре.

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