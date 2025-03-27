Кормье дал совет Аспиналлу на потенциальный бой с Джонсом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье дал совет обладателю временного титула UFC в тяжёлом весе англичанину Тому Аспиналлу на потенциальный бой с чемпионом UFC в категории до 120 кг Джоном Джонсом.

«Джон очень коварный и стойкий. С ним трудно драться, и Том Аспиналл это узнает. Мне нравится уточка, которую Том носит с собой. Нравится весь этот юмор. Но в конечном итоге, когда ты окажешься в клетке с этим парнем, главное — не начинай сомневаться. Потому что у тебя могут появиться мысли: «Чёрт, это сложнее, чем я ожидал». Он просто сметёт тебя в таком случае», — приводит слова Кормье портал MMA Mania.