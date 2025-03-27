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Александр Волков объяснил, как именно допинг воздействует на спортсменов

Александр Волков объяснил, как именно допинг воздействует на спортсменов
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков объяснил, как именно допинг воздействует на спортсменов.

«Допинг сильно облегчает процессы восстановления, даёт большее желание тренироваться и делает прогресс более значимым и видимым, что подстёгивает уверенность в себе.

То, что может позволить себе не каждый без допинга — соблюдение режима, ежедневный видимый прогресс, дополнительная мотивация — с допингом может себе позволить уже большее количество людей. Это как в старой рекламе «Ред Булл» — допинг окрыляет!

Поэтому, конечно, нужно делать всю необходимую работу в зале, но она даётся намного легче и становится под силу тем людям, которые бы не смогли сделать эти усилия без допинга.

Хорошая техника — это лишь одна из производных, которую может позволить себе спортсмен, употребляя запрещённые вещества», — написал Волков.

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