Александр Волков объяснил, как именно допинг воздействует на спортсменов

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков объяснил, как именно допинг воздействует на спортсменов.

«Допинг сильно облегчает процессы восстановления, даёт большее желание тренироваться и делает прогресс более значимым и видимым, что подстёгивает уверенность в себе.

То, что может позволить себе не каждый без допинга — соблюдение режима, ежедневный видимый прогресс, дополнительная мотивация — с допингом может себе позволить уже большее количество людей. Это как в старой рекламе «Ред Булл» — допинг окрыляет!

Поэтому, конечно, нужно делать всю необходимую работу в зале, но она даётся намного легче и становится под силу тем людям, которые бы не смогли сделать эти усилия без допинга.

Хорошая техника — это лишь одна из производных, которую может позволить себе спортсмен, употребляя запрещённые вещества», — написал Волков.