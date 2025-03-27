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На предстоящем турнире UFC выступят самый молодой и старый боец в ростере лиги

На предстоящем турнире UFC выступят самый молодой и старый боец в ростере лиги
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На предстоящем турнире UFC on ESPN 64, который состоится 29 марта в Мехико (Мексика), выступят самый молодой и самый старый боец в ростере североамериканского промоушена — 20-летний мексиканец Рауль Росас-младший и 42-летний американец Винс Пичел.

Раулю предстоит провести поединок с американцем Винсом Моралесом, а Пичелу — с мексиканцем Рафой Гарсией.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Рауль последний бой провёл на турнире UFC 306, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда Росас-младший победил единогласным решением судей представителя Китая Цилэна Аожи.

Пичел, в свою очередь, в последнем бою уступил единогласным решением судей бразильцу Исмаэлю Бонфиму.

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