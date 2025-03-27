Генпрокуратура Ирландии не будет возбуждать уголовного дела против Конора Макгрегора

Генеральная прокуратура Ирландии не будет возбуждать уголовное дело против бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конора Макгрегора по статье о разжигании национальной ненависти.

«Представитель национальной полиции направил материалы дела генеральному прокурору. Тот, в свою очередь, не выдвинул никаких обвинений по этому делу», — приводит слова представителя национальной полиции газета Irish Mirror.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что Конору Макгрегору грозит до семи лет лишения свободы из-за того, что тот в ноябре 2023 года поддержал беспорядки против мигрантов в Дублине.