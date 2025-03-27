Логан Пол заявил, что хотел выступить на UFC 300

29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол заявил, что хотел выступить на турнире UFC 300, который состоялся 13 апреля 2024 года.

«Если бы я перешёл в смешанные единоборства, то выступал бы в среднем весе. А это довольно конкурентный дивизион. В своё время в этой категории выступал Алекс Перейра, а сейчас — Дрикус дю Плесси. Было бы интересно провести бой с кем-то из них. В какой-то момент у меня даже были мысли насчёт встречи с Иззи. Однако я базовый борец, и очень хорош в данном аспекте. У меня также был опыт тренировок с Пауло Костой.

Я, кстати говоря, предлагал Дане Уайту идею организовать мне поединок на UFC 300. Я даже написал ему, но он меня проигнорировал. На мой взгляд, это многое говорит о его отношении ко мне. С тех пор я больше не предлагал ему подобное предложение», — приводит слова Пола портал BJ Penn.