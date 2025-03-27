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Оливейра: Топурия просто пытается спровоцировать меня на конфликт. Илия неуважителен

Оливейра: Топурия просто пытается спровоцировать меня на конфликт. Илия неуважителен
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра ответил на многочисленные неуважительные слова экс-обладателя титула UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Илия просто пытается спровоцировать меня на конфликт. Он говорит много ерунды. Я действительно уважаю его достижения, его подход к делу и прочее. Однако сейчас Топурия ведёт себя очень неуважительно. Он говорит много такого, чего не должен был бы говорить», — сказал Оливейра в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Илии 28 лет. В качестве профессионала он дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году, а в 2020 году — в UFC. К настоящему моменту Топурия имеет в своё активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 308, Топурия разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой испанского атлета нокаутом в третьем раунде.

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